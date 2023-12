Christmas Party 2023 au D-Day Paintball de Longvilliers 3 rue de l’Abbaye Longvilliers, 23 décembre 2023, Longvilliers.

Longvilliers Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23

.

Christmas Party 2023

Samedi 23 décembre de 9h30 à 18h

La Longue Roye – Longvilliers

————————

Passez un agréable moment le 23 décembre pour une « Christmas Party » explosive pleine de surprises, d’action et de peinture !

Habillez-vous de votre tenue de combat la plus festive, car cette fois-ci, l’arène sera transformée en un terrain de jeu hivernal magique. Tout le monde est bienvenu, équipés ou non !

Offre paintball spécial Noël avec des lots à gagner ! Attachez bien votre bonnet de Noël ; ça va secouer !

————————

Réservations uniquement par téléphone : +33 (0)6 73 01 33 27

-Location de matériel et billes à partir de 28€ sans limite de temps

-5€ par joueur équipé, recharge d’air gratuite, billes imposées, carton à partir de 39€

Crédit : D-Day Paintball

.

3 rue de l’Abbaye

Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France



