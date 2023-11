Concert Téléthon 3 rue de la Vigneraie Wettolsheim, 2 décembre 2023, Wettolsheim.

Wettolsheim,Haut-Rhin

L’Harmonie Municipale Echo de Turckheim vous invite pour son concert du Téléthon, avec la participation du Terkabrass..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:30:00. EUR.

3 rue de la Vigneraie

Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



The Harmonie Municipale Echo de Turckheim invites you to its Telethon concert, with the participation of Terkabrass.

La Harmonie Municipale Echo de Turckheim le invita a su concierto Telethon, con la participación de Terkabrass.

Die Harmonie Municipale Echo de Turckheim lädt Sie zu ihrem Telethon-Konzert mit Beteiligung des Terkabrass ein.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Colmar