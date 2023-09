Ensemble fantaisie – Les Petits Riens 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre, 12 octobre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Les Petits Riens – Ensemble Fantaisie – Concert médiéval chorégraphié.

À la fois sacrée et profane la musique médiévale est en majorité chantée. Il faudra attendre la fin du Moyen-Âge pour découvrir des musiques instrumentales. L’Ensemble Fantaisie propose ici un répertoire varié de danses, de musiques et chants religieux et profanes, piochés parmi la période tardive (du 12 au 15e siècle), joués sur instruments dits « bas » ; luth, flûte à bec, harpe, tournebout… un spectacle d’une grande fraîcheur !.

2023-10-12

3 Rue de la Vendée Salle Bel Air

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

Les Petits Riens ? Ensemble Fantaisie ? Choreographed medieval concert.

Medieval music is both sacred and secular, and most of it is sung. It was not until the end of the Middle Ages that instrumental music was discovered. Ensemble Fantaisie offers a varied repertoire of religious and secular songs, dances and music from the late period (12th to 15th centuries), played on « low » instruments such as lute, recorder, harp and tournebout… a fresh and exciting show!

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con el otro, en el Bocage Bressuirais.

Les Petits Riens ? Ensemble Fantaisie ? Concierto medieval coreografiado.

La música medieval era a la vez sacra y profana, y la mayor parte se cantaba. No fue hasta finales de la Edad Media cuando se descubrió la música instrumental. El Ensemble Fantaisie ofrece un repertorio variado de canciones religiosas y profanas, danzas y música de la época tardía (siglos XII a XV), interpretadas con instrumentos « bajos »: laúd, flauta dulce, arpa, tournebout, etc. ¡Un espectáculo fresco!

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Die Petits Riens ? Ensemble Fantaisie ? Choreographiertes mittelalterliches Konzert.

Die mittelalterliche Musik ist sowohl sakral als auch profan und wird überwiegend gesungen. Instrumentalmusik wurde erst im Spätmittelalter entdeckt. Das Ensemble Fantaisie bietet ein vielfältiges Repertoire an Tänzen, religiösen und weltlichen Musikstücken und Gesängen aus der Spätzeit (12. bis 15. Jahrhundert), die auf sogenannten « niedrigen » Instrumenten gespielt werden: Laute, Blockflöte, Harfe, Tournebout? ein sehr frisches Spektakel!

