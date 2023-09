La Marche rose des Seins’Glée 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre, 8 octobre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

L’association Les Seins’ Glées vous propose sa Marche rose avec 2 parcours de 5 et 11 kms.

Pour les coureurs, rendez-vous à 9 h pour un départ à 9 h 30.

Pour les marcheurs, accueil de 8 h 15 à 10 h 30.

Don libre..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 10:30:00. .

3 Rue de la Vendée Salle Bel Air

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The association Les Seins’ Glées proposes its Pink Walk with 2 routes of 5 and 11 kms.

Runners meet at 9 a.m. for a 9.30 a.m. start.

Walkers welcome from 8.15 to 10.30 am.

Free donation.

La asociación Les Seins’ Glées propone su Marcha Rosa con 2 recorridos de 5 y 11 kms.

Los corredores se reúnen a las 9.00 h para una salida a las 9.30 h.

Los caminantes son bienvenidos de 8h15 a 10h30.

Donación gratuita.

Der Verein Les Seins’ Glées bietet Ihnen seinen Rosa Marsch mit zwei Strecken von 5 und 11 kms an.

Die Läufer treffen sich um 9 Uhr und starten um 9:30 Uhr.

Für die Wanderer ist der Empfang von 8:15 bis 10:30 Uhr.

Freie Spende.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Bocage Bressuirais