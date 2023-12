Repas de Noël et du Nouvel An au Fil de l’Eau 3 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’Évènement: Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-01-01 Le restaurant Au Fil de l’Eau sera ouvert :

– le dimanche 24 décembre midi et soir (service en 4 plats à 52 € ou service à 5 plats à 62 €)

– le lundi 25 décembre midi (service en 4 plats à 52 € ou service à 5 plats à 62 €)

– le dimanche 31 décembre midi ((service en 4 plats à 52 € ou service à 5 plats à 62 €))

– le dimanche 31 décembre soir (menu à 72 €)

– le lundi 1er janvier midi (service en 4 plats à 52 € ou service à 5 plats à 62 €) Pour retrouver notre carte, retrouvez-nous sur Facebook..

3 rue de la Rouquette Restaurant Au Fil de l’Eau

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

