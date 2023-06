Festival Cep by Cep – Portes ouverte à la cave de L’Union des Vignerons 3 Rue de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule, 24 juin 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Portes ouvertes à la cave de L’Union des Vignerons avec le lancement de la cuvée « Street Art 2023 », dédicace par l’artiste. Buffet accords mets & vins par le restaurant Le Marronnier, animations & jeux découverte du vignoble. Dégustation offerte..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 18:00:00. .

3 Rue de la Ronde Cave de L’Union des Vignerons

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open house at the Union des Vignerons winery with the launch of the « Street Art 2023 » cuvée, artist signing. Wine & food buffet with Le Marronnier restaurant, entertainment & games to discover the vineyard. Free tasting.

Jornada de puertas abiertas en la bodega Union des Vignerons, con el lanzamiento de la cosecha « Street Art 2023 » y la firma del artista. Buffet enogastronómico con el restaurante Le Marronnier, animaciones y juegos para descubrir los viñedos. Degustación gratuita.

Tag der offenen Tür im Weinkeller der Union des Vignerons mit der Vorstellung der Cuvée « Street Art 2023 » und einer Signatur des Künstlers. Buffet mit Speisen und Weinen vom Restaurant Le Marronnier, Animationen und Spiele zur Entdeckung des Weinbergs. Kostenlose Weinprobe.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Val de Sioule