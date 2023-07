Journées Gallo-Romaines au Musée de Rauranum 3 Rue de la Rigaudière Rom, 22 juillet 2023, Rom.

Rom,Deux-Sèvres

Journées Gallo-Romaines au Musée de Rauranum à Rom le samedi 22 et dimanche 23 juillet.

Samedi et dimanche de 14h à 18h : Découvrez la vie quotidienne des Romains de Rauranum, du ler au Ve siècle. Spectacle tout public (+6ans).Durée 1h.

Samedi et dimanche : 8€ adulte, 4€ enfant Infos : 0549272698.

2023-07-22 fin : 2023-07-23 21:30:00. EUR.

3 Rue de la Rigaudière

Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gallo-Roman Days at the Rauranum Museum in Rom on Saturday July 22 and Sunday July 23.

Saturday and Sunday, 2pm to 6pm: Discover the daily life of the Romans of Rauranum, from the 1st to the 5th century. Show for all ages (+6 years). 1 hr.

Saturday and Sunday: 8? adults, 4? children Info: 0549272698

Jornadas galo-romanas en el Museo Rauranum de Roma el sábado 22 y el domingo 23 de julio.

Sábado y domingo de 14:00 a 18:00: Descubra la vida cotidiana de los romanos de Rauranum, del siglo I al V. Espectáculo para todas las edades (+6 años), de 1 hora de duración.

Sábado y domingo: 8? adultos, 4? niños Información: 0549272698

Gallo-Römische Tage im Museum von Rauranum in Rom am Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. Juli.

Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr: Entdecken Sie das Alltagsleben der Römer in Rauranum vom 1. bis zum 5. Vorstellung für alle Altersgruppen (+6 Jahre), Dauer: 1 Stunde.

Samstag und Sonntag: 8? Erwachsene, 4? Kinder Infos: 0549272698

