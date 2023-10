Halloween à Beautiran 3 Rue de la Papeterie Beautiran, 31 octobre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

L’APE Beautiran revient cette année avec sa deuxième édition d’Halloween.

Quel monstre êtes-vous ?

Sorcières, vampires, loup-garous, fantômes, trolls et autres citrouilles…

Que vous soyez effrayants ou mignons, on vous attend pour fêter Halloween à Beautiran le 31 octobre a l’espace Culturel Gilles Pezat.

Au programme : bal des sorcières, concours de déguisements, jeux monstrueux et bien sûr restauration sur place pour nourrir tout ce beau bestiaire !

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée qui promet..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

3 Rue de la Papeterie Espace culturel Gilles Pezat

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



APE Beautiran returns this year with its second Halloween.

Which monster are you?

Witches, vampires, werewolves, ghosts, trolls and pumpkins…

Whether you’re scary or cute, we’re waiting for you to celebrate Halloween in Beautiran on October 31 at the Espace Culturel Gilles Pezat.

On the program: witches’ ball, masquerade costume competition, monstrous games and, of course, on-site catering to feed all this bestiary!

We’re looking forward to seeing you there!

APE Beautiran vuelve para su segundo Halloween.

¿Qué clase de monstruo eres?

Brujas, vampiros, hombres lobo, fantasmas, trolls y calabazas…

Ya seas terrorífico o simpático, te esperamos para celebrar Halloween en Beautiran el 31 de octubre en el Espace Culturel Gilles Pezat.

En el programa: baile de brujas, concurso de disfraces, juegos monstruosos y, por supuesto, ¡comida y bebida in situ para alimentar a todo el bestiario!

Le esperamos.

Die EV Beautiran kehrt in diesem Jahr mit ihrer zweiten Halloween-Veranstaltung zurück.

Welches Monster sind Sie?

Hexen, Vampire, Werwölfe, Gespenster, Trolle und andere Kürbisse?

Ob Sie nun gruselig oder niedlich sind, wir erwarten Sie, um Halloween in Beautiran am 31. Oktober im Kulturzentrum Gilles Pezat zu feiern.

Auf dem Programm stehen ein Hexenball, ein Kostümwettbewerb, monströse Spiele und natürlich Essen und Trinken, um das ganze Bestiarium zu ernähren!

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem vielversprechenden Abend.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Montesquieu