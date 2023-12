PRÉSENTATION DU LIVRE « LES 50 OTAGES » 3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc, 20 janvier 2024, Saint-Étienne-de-Montluc.

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20

Présentation du livre « Les 50 otages »

Public adulte / Gratuit

En vie. Guy Môquet a toujours 17 ans, Léon Jost 57. Leur vie et celle de leurs compagnons s’interrompent à Châteaubriant, à Nantes ou au Mont Valérien le 22 octobre 1941, sous les balles de la Wehrmacht. Leur mort fait d’eux des héros. Qui sont-ils ? Ce livre répond en croisant leurs parcours et dessine un portrait de groupe.

En joue. Le 20 octobre 1941, Gilbert Brustlein, Spartaco Guisco et Marcel Bourdarias, trois « courageux garçons » (Charles de Gaulle) en mission, abattent à Nantes le Feldkommandant Hotz. Aucun officier d’un grade si élevé n’a jusqu’alors été exécuté. Ils donnent ainsi le signal de la lutte armée et »font entrer la Résistance intérieure dans la guerre » (Thomas Mann). En représailles, Hitler ordonne de fusiller cinquante otages.

Enjeux. Ces deux évènements, dont l’écho est international, marquent un tournant. C’est le premier massacre de civils à l’Ouest. Il atteste l’évolution de la politique de répression nazie et, en retour, des obstacles à la Collaboration sincère et loyale prônée par le régime de Vichy. Le massacre du 22 octobre 1941, retenu par le Tribunal international de Nuremberg, constitue un évènement fondateur pour le droit international.

Quatre-vingt ans après, la mémoire de cet « octobre sanglant » a évolué. Mais elle reste vive. Écrire l’histoire des trois journées de l’automne 1941, puis des quatre-vingts de leur mémoire, c’est aussi postuler que des vies ordinaires peuvent résister à l’oubli quand elles disent non.

