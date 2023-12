CONCERT CARITATIF – AMBIANCE DE NOËL 3 Rue de la Moselle Illange, 17 décembre 2023, Illange.

Illange Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17

Noëls traditionnels et populaires de France et d’ailleurs avec a participation de l’ensemble ESPERA, Duo piano et chant et la Chorale O.P.E.R.A. de Thionville et la Chorale interparoissiale « Jubilate 2000 » de Yutz-Illange

Dons recueillis au profit de l’association « Vis l’instant présent avec Charcot ».

0 EUR.

3 Rue de la Moselle Eglise Saint Hubert

Illange 57970 Moselle Grand Est



