Les étoiles de Noël à Ranrupt 3 rue de la mairie Ranrupt, 2 décembre 2023, Ranrupt.

Ranrupt,Bas-Rhin

Le marché de Noël propose des productions locales et artisanales, on s’y émerveille de voir s’envoler des lanternes magiques, on s’y laisser bercer par les contes et la musique, on se réchauffe au coin du feu avec une bonne soupe ou un vin chaud et le père noël passe saluer les enfants en leur offrant des friandises….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

3 rue de la mairie

Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est



The Christmas market offers local and handcrafted products, you can marvel at the magic lanterns flying overhead, you can be lulled by tales and music, you can warm up by the fire with a good soup or mulled wine and Santa Claus comes to greet the children by offering them sweets…

El mercado navideño ofrece productos locales y artesanales, puedes maravillarte con las linternas mágicas que sobrevuelan, puedes dejarte arrullar por los cuentos y la música, puedes calentarte junto al fuego con una buena sopa o vino caliente y Papá Noel viene a saludar a los niños ofreciéndoles dulces…

Auf dem Weihnachtsmarkt werden lokale und handwerkliche Produkte angeboten, man staunt über das Fliegen der magischen Laternen, lässt sich von Märchen und Musik berieseln, wärmt sich am Feuer mit einer guten Suppe oder einem Glühwein auf und der Weihnachtsmann kommt vorbei, um die Kinder zu begrüßen und ihnen Süßigkeiten zu schenken…

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche