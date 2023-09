Rencontre d’auteur : Françoise Winter 3 Rue de la Mairie La Ferrière-en-Parthenay, 7 octobre 2023, La Ferrière-en-Parthenay.

La Ferrière-en-Parthenay,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Tournée des auteurs locaux dans les bibliothèques et médiathèques de Parthenay-Gâtine.

Françoise est l’autrice de plusieurs romans, dont un roman historique.

Dès l’enfance, Françoise Winter a été bercée par le récit de la résistance d’Anne de Chaufepied. Après une vie d’enseignante en Deux-Sèvres et à Poitiers, une fois à la retraite, elle a pu s’atteler à l’écriture du récit romancé des dernières années en France de sa lointaine ancêtre. Une plongée dans le XVIIe siècle et un hommage à ces huguenots poitevins qui marquèrent le Poitou mais dont parfois, comme pour la famille de Chaufepied, il ne subsiste plus de traces. Mais également le livre, mêlant le comique et le rural Mamies Club, est un roman décrit comme rural et immoral..

3 Rue de la Mairie Poste et bibliothèque

La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the tour of local authors in the libraries and media libraries of Parthenay-Gâtine.

Françoise is the author of several novels, including a historical novel.

From childhood, Françoise Winter was lulled by Anne de Chaufepied?s story of the Resistance. After a life as a teacher in Deux-Sèvres and Poitiers, she retired to write the novelized account of her distant ancestor?s last years in France. It’s a plunge into the 17th century and a tribute to the Huguenots of Poitou who left their mark on the region but, as in the case of the de Chaufepied family, sometimes no trace remains. But the book is also a blend of the comic and the rural Mamies Club, a novel described as rural and immoral.

En el marco de la gira de autores locales en las bibliotecas y mediatecas de Parthenay-Gâtine.

Françoise es autora de varias novelas, entre ellas una novela histórica.

Desde su infancia, Françoise Winter se dejó arrullar por la historia de la Resistencia de Anne de Chaufepied. Tras una vida como profesora en Deux-Sèvres y Poitiers, pudo ponerse manos a la obra para escribir un relato ficticio de los últimos años en Francia de su lejana antepasada. Es una inmersión en el siglo XVII y un homenaje a los hugonotes de Poitou que dejaron su huella en la región pero de los que, como en el caso de la familia de Chaufepied, a veces no queda ni rastro. Pero el libro es también una mezcla de lo cómico y lo rural del Mamies Club, una novela calificada de rural e inmoral.

Im Rahmen der Tournée der lokalen Autoren in den Bibliotheken und Mediatheken von Parthenay-Gâtine.

Françoise ist die Autorin mehrerer Romane, darunter ein historischer Roman.

Schon als Kind wurde Françoise Winter von der Geschichte des Widerstands von Anne de Chaufepied in den Schlaf gewiegt. Nach einem Leben als Lehrerin in Deux-Sèvres und Poitiers konnte sie sich nach ihrer Pensionierung daran machen, einen Roman über die letzten Jahre ihrer Vorfahrin in Frankreich zu schreiben. Jahrhundert und eine Hommage an die Hugenotten, die das Poitou prägten, von denen aber manchmal, wie im Fall der Familie de Chaufepied, keine Spuren mehr zu finden sind. Aber auch das Buch, das Komisches mit Ländlichem verbindet Mamies Club, ist ein Roman, der als ländlich und unmoralisch beschrieben wird.

