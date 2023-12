Soirée Karaoké danse 3 rue de la Gare Sentheim, 1 décembre 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

Le Bar de la Cigogne organise une soirée karaoké danse, un moment convivial a partager à partir de 20h avec DJ LOLO..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

3 rue de la Gare

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



The Bar de la Cigogne is organizing a karaoke and dance evening, a convivial moment to share from 8pm with DJ LOLO.

El Bar de la Cigogne organiza una velada de karaoke y baile, un momento de convivencia para compartir a partir de las 20:00 h con DJ LOLO.

Die Bar de la Cigogne organisiert einen Karaoke-Tanzabend, ein geselliger Moment, den Sie ab 20 Uhr mit DJ LOLO teilen können.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme de Masevaux