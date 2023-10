Bourse aux skis 3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann, 17 novembre 2023, Bitschwiller-lès-Thann.

Bitschwiller-lès-Thann,Haut-Rhin

Vente de skis, vêtements et articles de skis. Côté matériel et équipement neufs : 2 à 3 prestataires locaux vendront leurs matériels..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 16:00:00. EUR.

3 rue de la gare

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est



Sale of skis, clothing and ski articles. For new equipment: 2 to 3 local service providers will sell their equipment.

Venta de esquís, ropa y accesorios de esquí. Nuevos equipos: 2 o 3 proveedores locales venderán sus equipos.

Verkauf von Skiern, Kleidung und Skiartikeln. Neues Material und Ausrüstung: 2 bis 3 lokale Anbieter werden ihr Material verkaufen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay