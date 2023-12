Concert « les Inoubliés » par la Compagnie Nova 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc, 20 janvier 2024, Arnay-le-Duc.

Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

Trois artistes musiciens dijonnais : une rencontre entre des voix, une guitare et un accordéon, une envie de célébrer de beaux textes et de partager des émotions. La tendresse Bourvil, Au café du canal Pierre Perret, Historia de un amor Guadalupe Pineda, What a wonderfull world Louis Armstrong, La Vie en Rose Edith Piaf…

3 Rue de la Gare Centre Social du Pays d’Arnay

Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



