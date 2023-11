Polar musical – « Cadavres exquis » 3 Rue de la Frérie Argentonnay, 24 novembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

La chorale Cant’amüs et le chœur de Chambre des Deux-Sèvres proposent un polar musical « Cadavres exquis ».

Réservation conseillée..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

3 Rue de la Frérie Cinéma Le Commynes

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Cant?amüs choir and the Deux-Sèvres chamber choir present a musical thriller entitled « Cadavres exquis ».

Reservations recommended.

El coro Cant?amüs y el coro de cámara Deux-Sèvres presentan un thriller musical titulado « Cadavres exquis ».

Se recomienda reservar.

Der Chor Cant?amüs und der Ch?ur de Chambre des Deux-Sèvres präsentieren einen musikalischen Krimi « Cadavres exquis ».

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Bocage Bressuirais