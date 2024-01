SPECTACLE – UNE CELLULE POUR DEUX 3 rue de la Foucotte Nancy, vendredi 19 janvier 2024.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19 22:30:00

Victime d’une tentative de vol à l’arrachée, Jeanne met à terre son agresseur à coup de krav maga et de sac à main (!) Avant de se faire embarquer à la gendarmerie pour agression ! Face à un gendarme aussi étrange qu’incompétent, Jeanne s’apprête à passer la nuit en cellule de dégrisement avec Bruno, ivre malgré lui. Les deux compères injustement enfermés vont trouver les idées les plus saugrenues pour essayer de sortir de prison. Vannes, quiproquos, et clowneries sont au rendez-vous de cette aventure carcérale absurde portée par un duo explosif qui ravira vos zygomatiques.

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/la-foucotte/evenements/une-cellule-pour-deux-la-scene-champenoise-19-janvier-2024Tout public

15 EUR.

3 rue de la Foucotte

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



