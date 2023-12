THÉÂTRE – NUIT D’IVRESSE 3 rue de la Foucotte Nancy, 4 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Pour cette fin d’année 2023, le Théâtre La Foucotte vous propose une soirée de Nouvel An autour du spectacle vivant. En ce réveillon de la saint Sylvestre nous sommes heureux d’accueillir les talentueux acteurs de la troupe La Scène Champenoise dans une pièce de Josiane Balasko : NUIT D’IVRESSE ! Vous aurez également la possibilité de rencontrer les artistes, en fin de soirée, dans l’espace Foyer/Bar du théâtre.

« Jacques Belin est un animateur de télé ringard dont la carrière est sur le déclin. Un soir, dans un bistrot miteux en face d’une gare, il fait la rencontre de Simone, une pauvre fille qui sort de taule et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Pris par la boisson, ces deux jeunes gens vont s’apprivoiser, se confier, se réinventer. Mais lorsque la gueule de bois et l’amnésie s’en mêlent au petit matin, le réveil promet d’être difficile. ». Tout public

Dimanche 2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 . 20 EUR.

3 rue de la Foucotte

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As the year 2023 draws to a close, Théâtre La Foucotte offers you a New Year’s Eve evening of live entertainment. On New Year’s Eve, we are delighted to welcome the talented actors of La Scène Champenoise in a play by Josiane Balasko: NUIT D’IVRESSE! You’ll also have the chance to meet the artists at the end of the evening, in the theater’s Foyer/Bar area.

« Jacques Belin is a corny TV host whose career is on the wane. One evening, in a dingy bistro opposite a railway station, he meets Simone, a poor girl just out of the slammer who has no tongue in her cheek. Caught up in their drinking, the two young people tame each other, confide in each other and reinvent themselves. But when a hangover and amnesia kick in in the early hours of the morning, they’re in for a rude awakening. »

A punto de terminar el año 2023, el Théâtre La Foucotte le propone una velada de Nochevieja en directo. En Nochevieja, nos complace recibir a los talentosos actores de La Scène Champenoise en una obra de Josiane Balasko: ¡NUIT D’IVRESSE! También tendrá la oportunidad de conocer a los artistas al final de la velada en el Foyer/Bar del teatro.

« Jacques Belin es un cursi presentador de televisión cuya carrera está en declive. Una noche, en un sórdido bistró frente a una estación de ferrocarril, conoce a Simone, una pobre chica que acaba de salir de la cárcel y que no tiene pelos en la lengua. Atrapados por la bebida, los dos jóvenes se conocen, se hacen confidencias y se reinventan. Pero cuando la resaca y la amnesia aparecen de madrugada, el despertar promete ser duro

Zum Jahresende 2023 bietet Ihnen das Théâtre La Foucotte einen Neujahrsabend rund um die darstellende Kunst. An diesem Silvesterabend freuen wir uns, die talentierten Schauspieler der Truppe La Scène Champenoise in einem Stück von Josiane Balasko begrüßen zu dürfen: NUIT D’IVRESSE! Sie haben auch die Möglichkeit, die Künstler am Ende des Abends im Foyer/Bar-Bereich des Theaters zu treffen.

« Jacques Belin ist ein altmodischer Fernsehmoderator, dessen Karriere auf dem absteigenden Ast ist. Eines Abends lernt er in einem schäbigen Bistro gegenüber einem Bahnhof Simone kennen, ein armes Mädchen, das gerade aus dem Knast kommt und nicht auf den Mund gefallen ist. Die beiden jungen Leute werden vom Alkohol gepackt und zähmen sich, vertrauen sich einander an und erfinden sich neu. Aber wenn am Morgen der Kater und die Amnesie hinzukommen, wird das Erwachen schwierig. »

