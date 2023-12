LE TOC TOC TOC SHOW 3 rue de la Foucotte Nancy, 23 décembre 2023, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23 16:15:00

Châddy et Chadooow entrainent le public dans un univers déjanté et féérique.

Une multitude de numéros tous plus farfelus les uns que les autres.

Accompagnés de leurs amis, ils chantent, dansent, rient, jouent et font de la magie.

L’événement est proposé par la Croix-Rouge Nancy (Nancy)

Le TOC TOC SHOW est un spectacle tout public et familial. De la musique, de la danse et une bonne dose de bonne humeur seront au rendez-vous !

Gratuit sur réservation au numéro indiqué.

Gratuit sur réservation au numéro indiqué

0 EUR.

3 rue de la Foucotte

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



