PATRICK LE CHINOIS – LA BEAUTÉ DU GESTE 3 rue de la Foucotte Nancy, 20 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

S’il s’était appelé Didier, il aurait passé de la musique dans les soirées (si vous venez voir le spectacle il vous expliquera cette vanne).

Et comme c’est en Chine qui il y a le plus de chinois il est parti jouer là-bas. Smart. Deux fois.

C’est cette aventure qu’il va nous raconter.

Et son prochain voyage en Afrique du Sud.

Pour jouer en chinois.

Pour la beauté du geste.

Réservations sur helloasso et BilletReduc

A Savoir :

Les spectacles commencent à l’heure, le théâtre ne sera pas en mesure d’accepter les retardataires.

Ouverture des portes à 20h.

Accès au Foyer/Bar/Jardin.

Le théâtre n’a pas de parking privé. Stationnement à prévoir dans le quartier.

Accès lignes STAN :

TEMPO 2 ou COROLLE 1 et 2.

Arrêts : Cavallier – G. de Bouillon – Campus Lettres.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 21:00:00 fin : 2023-10-20 23:00:00. 15 EUR.

3 rue de la Foucotte Théâtre La Foucotte

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



If his name had been Didier, he would have played music at parties (if you come and see the show, he’ll explain this joke to you).

And as China is the country with the most Chinese people, he went there to play. Smart. Twice.

This is the adventure he’ll be telling us about.

And his next trip to South Africa.

To play in Chinese.

For the beauty of the gesture.

Reservations on helloasso and BilletReduc

Please note:

Shows start on time; the theater will not be able to accept latecomers.

Doors open at 8pm.

Access to the Foyer/Bar/Garden.

The theater has no private parking. Please provide parking in the neighborhood.

Access by STAN :

TEMPO 2 or COROLLE 1 and 2.

Stops: Cavallier ? G. de Bouillon – Campus Lettres.

Si se hubiera llamado Didier, habría puesto música en las fiestas (si vienes a ver el espectáculo, te explicará este chiste).

Y como China es el país con más chinos, se fue allí a tocar. Inteligente. Dos veces.

Esta es la aventura que nos va a contar.

Y su próximo viaje a Sudáfrica.

Para jugar en chino.

Por la belleza del gesto.

Reservas en helloasso y BilletReduc

Atención

Los espectáculos comienzan a la hora prevista; el teatro no aceptará retrasos.

Las puertas se abren a las 20.00 horas.

Acceso al vestíbulo/bar/jardín.

El teatro no dispone de aparcamiento privado. Se facilitará aparcamiento en los alrededores.

Acceso por STAN :

TEMPO 2 o COROLLE 1 y 2.

Paradas: Cavallier ? G. de Bouillon – Campus Lettres.

Wenn er Didier geheißen hätte, hätte er auf Partys Musik gespielt (wenn Sie sich die Show ansehen, wird er Ihnen diesen Witz erklären).

Und da es in China die meisten Chinesen gibt, ist er dorthin gegangen, um zu spielen. Smart. 2 Mal.

Von diesem Abenteuer wird er uns nun erzählen.

Und von seiner nächsten Reise nach Südafrika.

Um auf Chinesisch zu spielen.

Für die Schönheit der Geste.

Reservierungen bei helloasso und BilletReduc

Zu wissen:

Die Aufführungen beginnen pünktlich, das Theater kann keine Nachzügler aufnehmen.

Die Türen werden um 20 Uhr geöffnet.

Zugang zum Foyer/Bar/Garten.

Das Theater verfügt über keine eigenen Parkplätze. Parken Sie bitte in der Nachbarschaft.

Zugang zu den Linien STAN :

TEMPO 2 oder COROLLE 1 und 2.

Haltestellen: Cavallier? G. de Bouillon – Campus Lettres.

Mise à jour le 2023-09-29 par DESTINATION NANCY