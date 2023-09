Journée du patrimoine au Centre culturel François Mitterrand 3 rue de la Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac Herbignac, 16 septembre 2023, Herbignac.

Journée du patrimoine au Centre culturel François Mitterrand Samedi 16 septembre, 10h00 3 rue de la Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac

En ce week-end des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à (re) découvrir la bibliothèque d’Herbignac.

10h-17h – Médiathèque – Porte ouverte

L’équipe, professionnelle et bénévole, de la Médiathèque vous accueille en continu de 10h à 17h. L’inscription , gratuite, donne accès à de multiples ressources et à des collections régulièrement enrichies.

10h-13h – Salle Camille Claudel et Patio – Foire aux livres

Conjointement portée par l’équipe professionnelle et par les bénévoles de l’association pour l’animation de la Médiathèque. Ouvrages proposés au tarif unique de 1€. Les particuliers désireux de tenir un stand pour vendre leurs propres livres sont les bienvenus (droit de place 5€).

12h – Patio – Parvis, Médiathèque – Inauguration et dévoilement de plaques.

13h – Jardin (ou sous les barnums du Patio en cas de pluie) – Pique-nique

14h30 – Jardin (ou Médiathèque en cas de pluie) – Après-midi conté

Axelle Berthod, bénévole à la Médiathèque et conteuse, régalera petites et grandes oreilles avec une sélection de contes. Séance à 14h30, 15h et 15h30.

14h30-18h30 – Chapelle Notre-Dame-la-Blanche – L’Art au gré des chapelles

Exposition de 8 artistes (peintres, pastellistes, graveur) pour la 18ème édition de ce rendez-vous porté par l’association AP2A.

3 rue de la Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac 3 rue de la Fontaine Saint-Jean 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 76 90 40 »}, {« type »: « email », « value »: « espace-culturel@herbignac.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://espace-culturel.herbignac.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journee-du-patrimoine-au-centre-culturel-francois-mitterrand-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

