La Friche des Ponts 2023 3 rue de la Font Pinot Limoges, 31 mai 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez découvrir la Friche des Ponts 2023, l’événement estival des bords de Vienne de Limoges !

Vous pourrez retrouver : treize Foodtrucks, deux Buvettes , une cabane des Chefs ainsi qu’un espace enfants.

Les nouveautés 2023 :

Une cabane à Tapas, un bar à cocktails, un parking à vélo.

Une décoration réalisée par des street artistes locaux, la végétalisation du lieu, une pergola d’ombrage / abris pluie et d’autres surprises…

Ouvert du Mercredi au Samedi.

Happy Hours de 18h à 19h.

Ouvertures exceptionnelles dimanche : 04 juin, 18 juin et 27 août de 10h à 18h (Pas de foodtrucks ouverts).

Brunch par la Mifa Café de 11h à 15h sur réservation.

Diverses animations.

Retrouvez toute la programmation sur la page Facebook de La Friche des Ponts ou en lien..

2023-05-31 fin : 2023-06-04 23:59:00. .

3 rue de la Font Pinot Friche des Ponts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Friche des Ponts 2023, the summer event on the banks of the Vienne in Limoges!

You’ll find: thirteen Foodtrucks, two Buvettes, a Cabane des Chefs and a children’s area.

New for 2023:

Tapas hut, cocktail bar, bike parking.

Decoration by local street artists, greening of the site, a shade pergola/rain shelter and other surprises…

Open Wednesday to Saturday.

Happy Hours from 6pm to 7pm.

Special Sunday openings: June 04, June 18 and August 27 from 10am to 6pm (No foodtrucks open).

Brunch by Mifa Café from 11 a.m. to 3 p.m. with reservation.

Various events.

See the full program on the La Friche des Ponts Facebook page or by clicking on the link.

Venga a descubrir la Friche des Ponts 2023, el acontecimiento estival a orillas del Vienne, en Limoges

Habrá trece foodtrucks, dos puestos de refrescos, una cabaña del chef y una zona infantil.

Novedades 2023:

Una caseta de tapas, un bar de cócteles y aparcamiento para bicicletas.

Decoración a cargo de artistas callejeros locales, reverdecimiento del emplazamiento, una pérgola para sombra/refugio contra la lluvia y otras sorpresas…

Abierto de miércoles a sábado.

Happy Hours de 18h a 19h.

Aperturas especiales los domingos: 4 de junio, 18 de junio y 27 de agosto, de 10.00 a 18.00 h (no se abrirán foodtrucks).

Brunch del Mifa Café de 11h a 15h previa reserva.

Eventos varios.

Descubra todo el programa en la página de Facebook de La Friche des Ponts o haciendo clic en el enlace.

Entdecken Sie die Friche des Ponts 2023, das Sommerereignis am Ufer der Vienne in Limoges!

Hier finden Sie: dreizehn Foodtrucks, zwei Buvetten, eine « Cabane des Chefs » sowie einen Kinderbereich.

Die Neuheiten 2023 :

Eine Tapas-Hütte, eine Cocktailbar, ein Fahrradparkplatz.

Eine von lokalen Street Artists gestaltete Dekoration, die Begrünung des Ortes, eine Pergola als Schattenspender/Regenschutz und weitere Überraschungen…

Geöffnet von Mittwoch bis Samstag.

Happy Hours von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Außergewöhnliche Öffnungszeiten am Sonntag: 04. Juni, 18. Juni und 27. August von 10 bis 18 Uhr (Keine Foodtrucks geöffnet).

Brunch durch das Mifa Café von 11 bis 15 Uhr mit Reservierung.

Verschiedene Animationen.

Das gesamte Programm finden Sie auf der Facebook-Seite von La Friche des Ponts oder als Link.

Mise à jour le 2023-06-02 par SPL Terres de Limousin