Après-midi jeux de société 3 Rue de la Fée Mélusine Boivre-la-Vallée, 12 juillet 2023, Boivre-la-Vallée.

Boivre-la-Vallée,Vienne

Venez passer un moment convivial lors de cet après-midi jeux de société organisée par la bibliothèque de Montreuil-Bonnin. Gratuit et ouvert à tous..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:30:00. EUR.

3 Rue de la Fée Mélusine Salle de la mairie

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an afternoon of board games organized by the Montreuil-Bonnin library. Free and open to all.

Venga a disfrutar de una tarde de juegos de mesa organizada por la biblioteca de Montreuil-Bonnin. Gratuito y abierto a todos.

Verbringen Sie einen geselligen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, der von der Bibliothek von Montreuil-Bonnin organisiert wird. Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou