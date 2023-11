Conférence – Les nourritures de la mémoire 3, rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, 28 novembre 2023, Le croisic.

Conférence – Les nourritures de la mémoire Mardi 28 novembre, 15h30 3, rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Une bonne alimentation pour une bonne santé, conférence animée par Nathalie Daniel, Docteur en pharmacie et micro nutritionniste, en partenariat avec la fondation PILEJE.

Entrée et participation libre.

3, rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 28 56 79 00
ccas@lecroisic.fr

2023-11-28T15:30:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00

