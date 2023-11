Atelier cuisine – Les sablés de Noël 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 20 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez fabriquer vos sablés de Noël avec son bocal à biscuits !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:00:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Make your own Christmas shortbread with the cookie jar!

¡Ven a preparar tus propias galletas de Navidad con el tarro de galletas!

Kommen Sie und stellen Sie Ihr Weihnachtssablés mit seinem Keksglas her!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47