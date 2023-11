Après-midi festive en famille 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 16 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez vivre l’esprit des fêtes de Noël avec nous : atelier cuisine sablé de Noël, décoration du vélo cargo pour la véloparade et surtout de la bonne humeur !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

3 Rue de la Convention Café cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and get into the Christmas spirit with us: a Christmas shortbread workshop, decorating the cargo bike for the veloparade, and lots of fun!

Ven y entra en el espíritu navideño con nosotros, con un taller de cocina de galletas de Navidad, decoración de la bicicleta de carga para la Veloparade, ¡y mucha diversión!

Erleben Sie mit uns den Geist der Weihnachtsfeiertage: Workshop zum Backen von Weihnachtssablés, Verzieren des Lastenfahrrads für die Veloparade und vor allem gute Laune!

