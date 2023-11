Mini jeux pour les 3 à 6 ans 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 6 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez passer un bon moment en famille et découvrir des mini-jeux faciles à mettre en place à la maison !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

3 Rue de la Convention Café cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and have a great time with the whole family, and discover mini-games that are easy to set up at home!

Ven a pasarlo en grande con toda la familia y descubre algunos minijuegos fáciles de montar en casa

Verbringen Sie eine gute Zeit mit Ihrer Familie und entdecken Sie Minispiele, die Sie zu Hause leicht umsetzen können!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47