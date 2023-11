Passage du Ludobus- Jeux en famille 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 5 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez profiter du Ludobus et découvrir plein de jeux en famille. Possibilité de prendre un goûter (bio et fait maison) sur place (cookies, « yop »…)..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 18:00:00. .

3 Rue de la Convention Café cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Ludobus and discover lots of family games. Snacks (organic and homemade) available on site (cookies, « yop »…).

Ven a disfrutar del Ludobus y descubre un montón de juegos familiares. Aperitivos (ecológicos y caseros) disponibles in situ (galletas, « yop », etc.).

Nutzen Sie den Ludobus und entdecken Sie viele Spiele für die ganze Familie. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort einen (biologischen und hausgemachten) Snack zu sich zu nehmen (Kekse, « Yop »…).

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47