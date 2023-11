Cours de FORRO 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 27 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Seul.e ou non, venez apprendre le forro (danse brésilienne)..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 20:00:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café Cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re alone or not, come and learn forro (Brazilian dance).

Tanto si vas solo como si no, ven a aprender el forro (baile brasileño).

Lernen Sie Forro (brasilianischer Tanz), egal ob Sie alleine sind oder nicht.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47