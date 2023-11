Initiation aux échecs 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 25 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Chaque samedi matin, venez dès 5 ans, apprendre ou pratiquer les échecs !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café Cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday morning, from the age of 5, come and learn or practice chess!

Todos los sábados por la mañana, a partir de los 5 años, ¡ven a aprender o practicar ajedrez!

Jeden Samstagmorgen, kommen Sie ab 5 Jahren, um Schach zu lernen oder zu üben!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47