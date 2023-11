Café des filles – On danse ! 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 24 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

On vous propose de vous dépenser en musique, découvrir de nouveaux pas, dérouiller votre corps et passer un bon moment entre filles….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café Cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



We invite you to work out to music, discover new steps, shake up your body and have a good time with your girlfriends…

Te ofrecemos la oportunidad de hacer ejercicio al ritmo de la música, descubrir nuevos pasos, sacudir tu cuerpo y pasar un buen rato con tus amigas…

Wir schlagen Ihnen vor, sich zu Musik auszupowern, neue Schritte zu entdecken, Ihren Körper zu entrosten und eine gute Zeit unter Mädchen zu verbringen…

Mise à jour le 2023-11-03 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47