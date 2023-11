Soirée jeux pizzas 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 10 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Seul.e ou entre amis.

Venez passer une soirée au top avec nous !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:30:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café Cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Alone or with friends.

Come and spend a great evening with us!

Solo o con amigos.

¡Venga y disfrute de una gran velada con nosotros!

Allein oder mit Freunden.

Verbringen Sie mit uns einen Top-Abend!

