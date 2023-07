Atelier réparation de vélo 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 22 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez apprendre à réparer votre vélo ou un vélo avec l’association « Villeneuvois à vélo »..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 16:00:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café Cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn how to repair your bike or a bike with the association « Villeneuvois à vélo ».

Venga a aprender a reparar su bicicleta o una bicicleta con la asociación « Villeneuvois à vélo ».

Kommen Sie und lernen Sie mit dem Verein « Villeneuvois à vélo », wie Sie Ihr Fahrrad oder ein Fahrrad reparieren können.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47