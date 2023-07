Soirée jeux pizzas 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot, 21 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez passer une soirée conviviale avec nous !

On vous prépare des pizzas et Guyajeux apportent les jeux et les explique.

Réservation conseillée !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 21:30:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café Cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a convivial evening with us!

We’ll make you pizza, and Guyajeux will bring the games and explain them to you.

Reservations recommended!

¡Ven a pasar una velada de convivencia con nosotros!

Te prepararemos pizza y Guyajeux te traerá los juegos y te los explicará.

Se recomienda reservar

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit uns!

Wir bereiten Pizzen für Sie zu und Guyajeux bringt die Spiele mit und erklärt sie.

Reservierung empfohlen!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47