Visite guidée de l’hôtel de l’archevêché et de l’abside du Saint-Suaire 3 rue de la Convention Besançon, 3 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

A l’issue de la visite de l’Archevêché découvrez dans la cathédrale Saint-Jean l’abside du Saint-Suaire..

Lundi 10:00:00 fin : . EUR.

3 rue de la Convention

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



After the visit to the Archbishop’s Palace, discover the apse of the Holy Shroud in St John’s Cathedral.

Tras la visita al Palacio Arzobispal, descubra el ábside de la Sábana Santa en la Catedral de San Juan.

Im Anschluss an die Besichtigung des Erzbischöflichen Palastes entdecken Sie in der Kathedrale Saint-Jean die Apsis des Grabtuchs.

