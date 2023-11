Atelier » Intelligence artificielle » 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans Orléans, 1 décembre 2023, Orléans.

Atelier » Intelligence artificielle » Vendredi 1 décembre, 17h30 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans gratuit et sans inscription

Et pour cause, elles pourraient bien révolutionner notre quotidien et sont, pour certaines déjà en train de le faire, y compris dans le monde professionnel.

C’est pourquoi le CRIJ Centre-Val de Loire vous propose, jeudi 30 novembre, de 17h30 à 19h, un atelier pour découvrir ces intelligences artificielles et discuter des opportunités qu’elles offrent mais aussi des éventuels dangers qu’elles pourraient présenter.

L’atelier est gratuit et sans inscription.

*Erratum : l’atelier commence bien à 17h30 et non à 19h30 comme inscrit dans l’agenda du CRIJ du mois de novembre

3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

2023-12-01T17:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

intelligence artificielle intelligence

killian gateau – bing image creator