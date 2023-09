Orléans Game Jam 2023 : Marathon de création de jeux vidéo en équipe 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans Orléans, 6 octobre 2023, Orléans.

Orléans Game Jam 2023 : Marathon de création de jeux vidéo en équipe 6 – 8 octobre 3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans Gratuit, sur inscription via le lien suivant : https://forms.gle/CUqkcr5qyfbtLUZb7

C’est où ?

Comme l’an passé, la GAMEJAM aura lieu au CRIJ, situé 3 rue de la Cholerie à Orléans. C’est en centre-ville, il n’y a pas de place de parking gratuite aux alentours. Si vous venez en voiture, n’hésitez pas à opter pour un parking relais + Tram.

C’est quand ?

Du 6 au 8 octobre 2023.

Nous vous accueillons à partir de 18h le vendredi. Si vous arrivez plus tard, n’hésitez pas à le faire savoir, nous nous arrangerons

Comment ça se passe ?

Les locaux vous seront accessibles tout le week-end. Vous serez évidemment libres de venir et partir à votre convenance, du moment que vous finissez votre jeu et que vous êtes OK avec votre équipe.

VENDREDI

18h : accueil

19h : ice breaker + Repas + révélation du thème

20h30 : réflexion + pitch + constitution des équipes

21h30 : c’est parti pour la Game Jam!

SAMEDI

8h : petit déjeuner

10h – 12h : initiation à la programmation (pour ceux qui veulent)

17h : tour des projets, prototypes, conseil avancement

18h – 19h30 : animation (on lâche un peu les écrans)

DIMANCHE

8h : petit déjeuner

14h : tour des projets, prototypes, conseil avancement

18h : fin de la Jam !

19h30 : présentation au public

21h : remise des prix

Matériels à disposition

Tables, chaises, électricité, internet

Feutres, feuilles, ciseaux, colle, Patafix

Studio Son (selon les disponibilités de l’ingénieur son)

Nous avons quelques manettes, stick arcade, makeymakey, casque VR pour dépanner si besoin mais dans le principe, apportez plutôt VOTRE matériel (surtout vos PC car ça on ne fournit pas).

Commodités

Une salle de repos pour dormir (apportez vos sacs, matelas, pyjamas, doudou ;-))

Une cafeteria (cafetière, frigo, micro-ondes, tables, chaise)

Des shops (nous sommes en plein centre-ville, vous trouverez pléthores de fast food, restaurants, markets, traiteurs)

Et pour ne rater aucune information et pour échanger avec les makers du coin, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord !

Découvrez les créations des participants des années précédentes

3 rue de la Cholerie, 45000 Orléans

