APÉRITIF LITTÉRAIRE À LA BERNERIE 3 rue de la chaussée La Bernerie-en-Retz, 17 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Venez passez un moment convivial au cours de l’apértif littéraire!.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

3 rue de la chaussée Bibliothèque Olympe de Gouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and enjoy the literary aperitif!

¡Venga a disfrutar del aperitivo literario!

Verbringen Sie einen gemütlichen Abend beim literarischen Aperitif!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire