JEP 2023 – VISITE D’UNE DEMEURE HISTORIQUE DEVENUE LIEU D’ARTS 3 Rue de la Charité Caunes-Minervois, 17 septembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Découverte des trésors historiques de ce lieu de création artistique à travers son histoire contée par les résidents.

Visite de l’exposition dans l’atelier de création avec les oeuves d’Aurore de Diamant et Jonas/Bonus.

Gratuit.

Sur inscription.

Limité à 20 places..

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. .

3 Rue de la Charité

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Discover the historical treasures of this place of artistic creation through its history told by the residents.

Visit the exhibition in the creative studio, with works by Aurore de Diamant and Jonas/Bonus.

Free admission.

Registration required.

Limited to 20 places.

Descubra los tesoros históricos de este lugar de creación artística a través de su historia contada por los residentes.

Visite la exposición del estudio creativo con obras de Aurore de Diamant y Jonas/Bonus.

Entrada gratuita.

Inscripción obligatoria.

Limitado a 20 plazas.

Entdeckung der historischen Schätze dieses Ortes für künstlerisches Schaffen anhand seiner Geschichte, die von den Bewohnern erzählt wird.

Besuch der Ausstellung in der Kreativwerkstatt mit den Werken von Aurore de Diamant und Jonas/Bonus.

Kostenlos.

Nach vorheriger Anmeldung.

Begrenzt auf 20 Plätze.

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme