JEP 2023 – À TOUTE VAPEUR ! 3 rue de la Cave Coopérative Sallèles-d’Aude, 17 septembre 2023, Sallèles-d'Aude.

Sallèles-d’Aude,Aude

La vapeur a rythmé la vie de nos ancêtres, tant dans les transports que dans les machines, mais aussi dans leur vie quotidienne.

Plongez dans une exposition captivante où vous pourrez découvrir de nombreux matériaux tels que des alambics, des équipements de laboratoire, des éléments de chaudières, et en apprendre davantage sur leur fonctionnement, ainsi que sur la vie avant l’électricité !

Assistez à des démonstrations fascinantes de distillation de lavande et de brassage de bières tout au long de la journée..

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

3 rue de la Cave Coopérative

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie



Steam was the lifeblood of our ancestors, not only in transportation and machinery, but also in their daily lives.

Immerse yourself in a captivating exhibition where you can discover a wide range of materials such as stills, laboratory equipment and boiler components, and learn more about how they worked, as well as life before electricity!

Watch fascinating demonstrations of lavender distillation and beer brewing throughout the day.

El vapor marcó el ritmo de vida de nuestros antepasados, no sólo en el transporte y la maquinaria, sino también en su vida cotidiana.

Sumérjase en una cautivadora exposición en la que podrá descubrir numerosos materiales, como alambiques, equipos de laboratorio y componentes de calderas, y aprender más sobre su funcionamiento, ¡así como sobre la vida antes de la electricidad!

Asista a fascinantes demostraciones de destilación de lavanda y elaboración de cerveza durante todo el día.

Dampf bestimmte den Rhythmus des Lebens unserer Vorfahren, sowohl im Transportwesen als auch in Maschinen, aber auch in ihrem täglichen Leben.

Tauchen Sie ein in eine fesselnde Ausstellung, in der Sie zahlreiche Materialien wie Destillierkolben, Laborausrüstungen und Kesselteile sehen und mehr über ihre Funktionsweise sowie das Leben vor der Elektrizität erfahren können!

Erleben Sie den ganzen Tag über faszinierende Vorführungen zur Lavendeldestillation und zum Bierbrauen.

Mise à jour le 2023-08-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi