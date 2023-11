L’Odyssée Lumineuse 3 Rue de la Cathédrale Limoges, 16 février 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Bienvenue dans l’univers de l’Odyssée Lumineuse

A la tombée de la nuit, un monde secret et merveilleux s’offre aux promeneurs. Toutes générations confondues, les voilà embarqués dans cette balade onirique qui s’articule autour de multiples tableaux enchantés et enchanteurs. Tous sont accompagnés de cartels explicatifs.

Dès l’entrée, ils passent sous un immense squelette de dinosaure. Le décor est planté.

Billetterie en ligne..

2024-02-16 fin : 2024-03-03 22:00:00. EUR.

3 Rue de la Cathédrale Jardin de l’Evêché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the world of Odyssée Lumineuse

As night falls, a secret world of wonder opens up to walkers. All generations are invited to embark on a dreamlike stroll through a series of enchanted tableaux. All are accompanied by explanatory labels.

As they enter, they pass beneath a huge dinosaur skeleton. The stage is set.

Online ticketing.

Bienvenido al mundo de la Odisea de la Luz

Al caer la noche, un mundo secreto de maravillas se abre a los visitantes. Todas las generaciones están invitadas a embarcarse en un viaje de ensueño a través de una serie de encantadores cuadros. Todos van acompañados de etiquetas explicativas.

Nada más entrar, pasan por debajo de un enorme esqueleto de dinosaurio. El escenario está preparado.

Venta de entradas en línea.

Willkommen in der Welt der Luminous Odyssey

Bei Einbruch der Nacht eröffnet sich den Spaziergängern eine geheime und wunderbare Welt. Alle Generationen werden auf diesen traumhaften Spaziergang mitgenommen, der sich um zahlreiche zauberhafte und verzaubernde Bilder dreht. Alle werden von erläuternden Karten begleitet.

Gleich am Eingang gehen sie unter einem riesigen Dinosaurierskelett hindurch. Die Kulisse ist gelegt.

Online-Tickets.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Limoges Métropole