Le festival Urbaka est un festival pluridisciplinaire d’art de rue et de spectacle vivant, se déroulant gratuitement pendant quatre jours dans les rues de Limoges.

Pour sa 34ème saison le Festival Urbaka aura lieu du 28 juin au 01 juillet 2023 et aura pour thème :

« Entre Douceur et Violence »..

The Urbaka festival is a multi-disciplinary street art and live performance festival, held free of charge over four days in the streets of Limoges.

For its 34th season, the Urbaka Festival will take place from June 28 to July 01, 2023, with the theme:

« Between Gentleness and Violence ».

El festival Urbaka es un festival multidisciplinar de arte callejero y actuaciones en directo, que se celebra gratuitamente durante cuatro días en las calles de Limoges.

En su 34ª edición, el festival Urbaka se celebrará del 28 de junio al 1 de julio de 2023 bajo el lema:

« Entre dulzura y violencia ».

Das Urbaka-Festival ist ein multidisziplinäres Festival für Straßenkunst und Live-Performance, das vier Tage lang kostenlos in den Straßen von Limoges stattfindet.

In seiner 34. Saison findet das Festival Urbaka vom 28. Juni bis zum 01. Juli 2023 statt und steht unter dem Motto :

« Entre Douceur et Violence » (Zwischen Sanftmut und Gewalt).

