Spectacle Tout conte fait 3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel, 24 février 2024, Rethel.

Rethel,Ardennes

Des comédiens et un musicien donnent vie aux histoires inventées en direct … par les enfants !.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . .

3 rue de la 2e Division d’Infanterie

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Actors and a musician bring to life stories invented live… by the children!

Actores y un músico dan vida a las historias inventadas en directo… ¡por los niños!

Schauspieler und ein Musiker erwecken die Geschichten zum Leben, die live erfunden werden … von den Kindern!

Mise à jour le 2023-09-27 par Ardennes Tourisme