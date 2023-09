Café théâtre les Imitatueurs 3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel, 8 décembre 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Avec leur humour incisif, ils dressent un bilan l’état des lieux de notre société. Politique, chanson, cinéma … Tout le monde en prend pour son grade !.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

3 rue de la 2e Division d’Infanterie

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



With their incisive humor, they take stock of the state of our society. Politics, music, cinema… Everyone gets a kick out of it!

Con su humor incisivo, hacen balance del estado de nuestra sociedad. Política, música, cine… A todo el mundo le divierte

Mit ihrem scharfen Humor ziehen sie eine Bilanz der Lage unserer Gesellschaft. Politik, Gesang, Kino … Jeder kommt auf seine Kosten!

Mise à jour le 2023-08-17 par Ardennes Tourisme