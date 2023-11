Chasse aux trésors de Noël : Noël aux fenêtres ! 3 rue de Hoffen Hunspach, 25 novembre 2023, Hunspach.

Hunspach,Bas-Rhin

Au fil des rues et ruelles de ce village au charme authentique, soyez observateurs pour trouver les indices et ainsi reconstituer la phrase mystère. Elle vous donnera droit à une petite récompense à récupérer à l’office de tourisme !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

3 rue de Hoffen

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est



Along the streets and alleys of this charming village, be observant to find the clues and thus reconstitute the mystery sentence. You will receive a small reward at the tourist office!

Mientras recorres las calles y callejones de este encantador pueblo, sé observador para encontrar las pistas y reconstruir la frase misteriosa. Recibirás una pequeña recompensa en la oficina de turismo

In den Straßen und Gassen dieses Dorfes mit seinem authentischen Charme müssen Sie aufmerksam sein, um die Hinweise zu finden und so den geheimnisvollen Satz zusammenzusetzen. Er berechtigt Sie zu einer kleinen Belohnung, die Sie in der Touristeninformation abholen können!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte