Exposition de peintures: Florence Pradat 3 Rue de Gontaut Biron Pau, 6 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une Exposition de Peintures du 6 au 12 novembre 2024 à la Chapelle de la Persévérance Presbytère Saint-Martin à Pau..

2023-11-06 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

3 Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An Exhibition of Paintings from November 6 to 12, 2024 at the Chapelle de la Persévérance Presbytère Saint-Martin in Pau.

Exposición de pinturas del 6 al 12 de noviembre de 2024 en la Chapelle de la Persévérance Presbytère Saint-Martin de Pau.

Eine Ausstellung von Gemälden vom 6. bis 12. November 2024 in der Chapelle de la Persévérance Presbytère Saint-Martin in Pau.

