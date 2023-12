MATCH VNVB – LES NEPTUNES DE NANTES VOLLEY 3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy MATCH VNVB – LES NEPTUNES DE NANTES VOLLEY 3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy, 30 décembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy. Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-30 19:30:00

fin : 2023-12-30 Venez vivre l’exception’elles avec l’équipe professionnelle de Ligue A Féminine.

L’équipe du VNVB affronte l’équipe des Neptunes de Nantes Volley.

Venez vivre l’exception’elles avec l’équipe professionnelle de Ligue A Féminine.

L’équipe du VNVB affronte l’équipe des Neptunes de Nantes VolleyTout public 8 EUR.

3 rue de Gembloux

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-09 par DESTINATION NANCY Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Code postal 54500 Lieu 3 rue de Gembloux Adresse 3 rue de Gembloux Ville Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Latitude 48.6623969151811 Longitude 6.17767845924684 latitude longitude 48.6623969151811;6.17767845924684

3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vanduvre-les-nancy/