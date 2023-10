SUPER LOTO POUR LE TREK DES GAZELLES 3 rue de fontenoy Villey-Saint-Étienne, 15 octobre 2023, Villey-Saint-Étienne.

Villey-Saint-Étienne,Meurthe-et-Moselle

Dimanche 15 octobre, SUPER LOTO au bénéfice de l’association Les Etoiles du Désert

A Villey Saint Etienne, salle polyvalente , 14h, ouverture des portes à 12h30

Buvette et snack sur place

Ce loto est organisé pour récolter les fonds nécessaires pour permettre la réalisation d’un projet sportif : la participation au Trek’in Gazelles d’une équipe de 3 femmes.

LOTS: 2 week ends en logement insolite haut de gamme, un séjour hôtellerie, une trotinette électrique, un TV, un vélo, massage, repas restaurant, atelier floral, lunetterie, …

Sur réservation au 06 65 56 76 61 ou les etoilesdudesert@gmail.com

On vous remercie déjà pour votre participation et votre soutien. Tout public

Dimanche 2023-10-15 12:30:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. 5 EUR.

3 rue de fontenoy

Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sunday October 15, SUPER LOTO in aid of the association Les Etoiles du Désert

Villey Saint Etienne, salle polyvalente, 2pm, doors open at 12:30pm

Refreshments and snacks on site

This bingo is organized to raise funds for a sports project: participation in the Trek’in Gazelles by a team of 3 women.

LOTS: 2 weekends in top-of-the-range unusual accommodation, a hotel stay, an electric scooter, a TV, a bicycle, massage, restaurant meals, floral workshop, eyewear, etc.

Reservations required on 06 65 56 76 61 or etoilesdudesert@gmail.com

We already thank you for your participation and support

Domingo 15 de octubre, SUPER LOTO a beneficio de la asociación Les Etoiles du Désert

En Villey Saint Etienne, sala polivalente, 14.00 h, apertura de puertas a las 12.30 h

Refrescos y tentempiés in situ

Esta lotería se organiza para recaudar fondos para un proyecto deportivo: un equipo de 3 mujeres que participan en el Trek’in Gazelles.

PREMIOS: 2 fines de semana en un alojamiento insólito de alta gama, una estancia en un hotel, un patinete eléctrico, un televisor, una bicicleta, un masaje, una comida en un restaurante, un taller floral, gafas, etc.

Reserva obligatoria en el 06 65 56 76 61 o en etoilesdudesert@gmail.com

Muchas gracias por su participación y apoyo

Sonntag, 15. Oktober, SUPER LOTO zugunsten des Vereins Les Etoiles du Désert

In Villey Saint Etienne, Mehrzweckhalle , 14 Uhr, Türöffnung um 12.30 Uhr

Getränke und Snacks vor Ort

Dieses Lotto wird organisiert, um die notwendigen Mittel zu sammeln, damit ein Sportprojekt verwirklicht werden kann: die Teilnahme eines Teams von drei Frauen am Trek’in Gazelles.

LOSE: 2 Wochenenden in einer hochwertigen Unterkunft, ein Hotelaufenthalt, ein Elektroroller, ein Fernseher, ein Fahrrad, eine Massage, ein Restaurantbesuch, ein Blumenatelier, ein Brillengeschäft, …

Reservierung unter 06 65 56 76 61 oder etoilesdudesert@gmail.com

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Teilnahme und Ihre Unterstützung

Mise à jour le 2023-10-12 par MT TERRES TOULOISES