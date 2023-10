REPAS SPECTACLE POUR LE TREK DES GAZELLES 3 rue de fontenoy Villey-Saint-Étienne, 14 octobre 2023, Villey-Saint-Étienne.

Villey-Saint-Étienne,Meurthe-et-Moselle

Samedi 14 octobre, REPAS SPECTACLE au bénéfice de l’association Les Etoiles du Désert

Cette soirée est organisée pour récolter les fonds nécessaires pour permettre la réalisation d’un projet sportif : la participation au Trek’in Gazelles d’une équipe de 3 femmes.

En partenariat avec ABC Studio Danse, le spectacle proposé sera varié avec également du cabaret.

Le repas inclus : apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café.

Sur réservation au 06 65 56 76 61 ou par mail à lesetoilesdudesert3@gmail.com

On vous remercie déjà pour votre participation et votre soutien !. Tout public

Samedi 2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 . 39 EUR.

3 rue de fontenoy

Villey-Saint-Étienne 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Saturday October 14, SPECTACLE DINNER in aid of Les Etoiles du Désert association

This evening is organized to raise funds for a sports project: the participation of a team of 3 women in the Trek’in Gazelles.

In partnership with ABC Studio Danse, the show will be varied and include cabaret.

Meal includes: aperitif, starter, main course, dessert, wine and coffee.

Reservations required on 06 65 56 76 61 or by e-mail at lesetoilesdudesert3@gmail.com

Thank you for your participation and support!

Sábado 14 de octubre, CENA ESPECTACULAR a beneficio de la asociación Les Etoiles du Désert

Esta velada se organiza para recaudar los fondos necesarios para un proyecto deportivo: la participación de un equipo de 3 mujeres en el Trek’in Gazelles.

En colaboración con ABC Studio Danse, el espectáculo será variado e incluirá cabaret.

La cena incluye: aperitivo, entrante, plato principal, postre, vino y café.

Reserva obligatoria en el 06 65 56 76 61 o por correo electrónico a lesetoilesdudesert3@gmail.com

¡Muchas gracias por su participación y apoyo!

Samstag, 14. Oktober, REPAS SPECTACLE zugunsten des Vereins Les Etoiles du Désert (Die Sterne der Wüste)

Dieser Abend wird organisiert, um die notwendigen Mittel zu sammeln, damit ein Sportprojekt verwirklicht werden kann: die Teilnahme eines Teams von drei Frauen am Trek’in Gazelles.

In Zusammenarbeit mit ABC Studio Danse wird eine abwechslungsreiche Show geboten, die auch Kabarett beinhaltet.

Das Essen beinhaltet: Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Wein und Kaffee.

Reservierung erforderlich unter 06 65 56 76 61 oder per E-Mail an lesetoilesdudesert3@gmail.com

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Teilnahme und Ihre Unterstützung!

Mise à jour le 2023-10-10 par MT TERRES TOULOISES