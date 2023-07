Verte Blanche 3 rue de Chanzy Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Cécile vous présente ses pièces uniques basées sur des concepts contemporains. Les bijoux, réalisés de plexiglas, verre et résine jouent avec la transparence. En plus de la création de bijoux contemporains, Cécile vous propose de customiser vos robes de soirée et de mariée par le bijoux afin de les rendre uniques et inoubliables. La boutique-galerie est ouverte le jeudi, vendredi et samedi.

fin : . .

3 rue de Chanzy

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Cécile presents her unique pieces based on contemporary concepts. The jewels, made of plexiglas, glass and resin play with transparency. In addition to the creation of contemporary jewelry, Cecile offers to customize your evening gowns and wedding dresses with jewelry to make them unique and unforgettable. The boutique-gallery is open Thursday, Friday and Saturday

Cécile presenta sus piezas únicas basadas en conceptos contemporáneos. Las joyas, realizadas en plexiglás, cristal y resina, juegan con la transparencia. Además de la creación de joyas contemporáneas, Cécile le propone personalizar sus vestidos de noche y de novia con joyas para hacerlos únicos e inolvidables. La boutique-galería abre los jueves, viernes y sábados

Cécile präsentiert Ihnen ihre Einzelstücke, die auf zeitgenössischen Konzepten basieren. Die Schmuckstücke, die aus Plexiglas, Glas und Harz gefertigt sind, spielen mit der Transparenz. Neben der Kreation von zeitgenössischem Schmuck bietet Cécile Ihnen auch an, Ihre Abend- und Brautkleider mit Schmuck zu individualisieren, um sie einzigartig und unvergesslich zu machen. Die Boutique-Galerie ist donnerstags, freitags und samstags geöffnet

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme